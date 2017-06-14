Катар не будет обсуждать закрытие "Аль-Джазиры"

Министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани, выступая на пресс-конференции в Париже, заявил, что его государство не собирается обсуждать с соседями закрытие телекомпании "Аль-Джазира".

Напомним, что закрытие "Аль-Джазиры" является одним из требований к Катару со стороны коалиции государств во главе с Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом. По-видимому, это связано с тем, что эта телекомпания активно освещала антиправительственные выступления во время "Арабской весны", в связи с чем опасающиеся их повторения у себя власти хотят их таким образом не допустить.

Однако катарский министр заявил, что его страна не приемлет диктата, а будущее "Аль-Джазиры" является ее исключительно внутренним делом, которое оно ни с кем обсуждать не собирается.

Укажем в этой связи, что в странах, требующих запрета "Аль-Джазиры", она и так заблокирована. Более того, ее нелегальный просмотр теперь карается серьезными штрафами.