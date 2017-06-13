Миротворческие усилия вокруг Катарского кризиса

(На фото - главы Пакистана и Саудовской Аравии)

Ряд стран предпринимают попытки погасить конфликт, возникший между коалицией арабских государств и Катаром, который они подвергли блокаде.

Так, с миротворческой миссией в Саудовскую Аравию, выступившую застрельщиком этого конфликта, прибыл пакистанский премьер-министр Наваз Шариф. Он провел встречу с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдульазизом, основной темой которой было возможное урегулирование конфликта.

Накануне нижняя палата пакистанского парламента выразила «глубокую обеспокоенность» катарским кризисом и призвала его участников «продемонстрировать сдержанность и преодолеть разногласия путём диалога». В то же время МИД Пакистана опроверг слухи о том, что эта страна вслед за Турцией решила отправить свои войска в Катар для его защиты от возможной агрессии. Пока, как видно, Пакистан предпочитает занимать нейтрально-примирительную позицию.

Нейтрально-выжидательную позицию пока заняла и Иордания. Ее король Абдулла накануне посетил Египет, чей правящий режим занимает одну из самых ярых антикатарских позиций, а после этого отправился в Кувейт, который считается одним из неофициальных лоббистов Катара. Там он обсудил развитие и возможности урегулирования этого конфликта со своим кувейтским коллегой Сабахом аль-Ахмадом аль-Джабиром аль-Сабахом.

Наконец, с призывом найти незамедлительное решение катарского конфликта путём переговоров выступил МИД Великобритании. Его глава Борис Джонсон анонсировал переговоры с конфликтующими сторонами с целью добиться этого.

Кстати, обращает на себя внимание тот факт, что все упомянутые выше страны, пытающиеся (по крайней мере, делающие вид) разрядить обстановку вокруг Катара, имеют исторически тесные связи с Великобританией, выступающей с тех же позиций. Впрочем, как и сам Катар - в связи с чем некоторые конспирологи считают, что удар по Катару мог быть инспирированным Вашингтоном шагом, направленным против британских интересов в регионе.