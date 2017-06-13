Путинская лапша: американцы поддерживают террористов в Чечне

В интервью, данном прокремлевскому американскому пропагандисту Оливеру Стоуну в ходе съемок им фильма о Путине, глава Кремля обвинил спецслужбы США в поддержке "террористов" в Чечне и на Кавказе.

По его словам, Москва рассчитывала на помощь от Вашингтона, но обнаружила, что американцы поддерживают террористов «для раскачки внутриполитической ситуации в России».

Чтобы упредить обвинения во лжи, глава Кремля заявил: «Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой — у нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам».

Как же это не нуждается в доказательствах, гражданин начальник? Ведь, если США что-то и делали "публично" и "открыто", то прямо противоположное. Они не только не признали независимость Чеченской Республики Ичкерия, но и внесли Имарат Кавказ и другие организации вооруженного сопротивления на Кавказе в свой список террористических организаций.

В американские списки террористов были внесены и лидеры кавказского вооруженного сопротивления, в частности, Докка Умаров и Алиасхаб Кебеков. А за информацию об Умарове США и вовсе назначили вознаграждение в 5 миллионов долларов США.

ЦРУ передавало ФСБ российских гуантанамовцев, в частности, Расула Кудаева, Руслана Одижева и Айрата Вахитова. Что касается последнего, то он тоже был внесен в американские списки террористов, и явно с подачи российских спецслужб. Причем, это произошло в тот момент, когда Вахитов уже был мусульманским правозащитником и журналистом, дистанцировался от организаций, признанных террористическими, и активно взаимодействовал с российскими и западными СМИ антипутинской направленности.

В общем, ничем иным как развешиванием лапши на уши западной аудитории подобные заявления Путина назвать нельзя. Единственное, в чем он мог бы действительно "обвинить" Запад касательно Чечни, так это в том, что западные журналисты и правозащитники активно освещали военные преступления федералов, а западные страны предоставляли политические убежища их жертвам. Да и то, в последние годы этот процесс был сведен к минимуму именно в результате сотрудничества западных спецслужб с российскими по линии "противодействия терроризму".

Так что, подобные заявления являются обычной лживой пропагандой.