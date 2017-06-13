Германия: глава земли Рейнланд-Пфальц посетила ифтар

Мала Дрейер (на фото в центре), глава правительства немецкой земли Рейнланд-Пфальц, посетила ифтар в Исламском культурном центре города Майнца. Ифтар был организован Шурой боснийских мусульманских общин данной земли.

Почетную гостью приветствовал председатель Шуры Хаджрудин Катик. В своей речи он заявил о важности таких шагов на фоне растущей исламофобии и попыток некоторых сил отторгнуть мусульман от общества и превратить их в изгоев.

В свою очередь глава земли горячо поблагодарила мусульман за приглашение на такое мероприятие и заверила исламскую общину Рейнланд-Пфальца в своей поддержке. Она заявила, что исламофобия в Германии должна стать таким же неприемлемым явлением как антисемитизм, которым общество и государство должны давать решительный отпор.

На мероприятии присутствовали основные значимые фигуры боснийского джамаата, включая главу и имама Исламского Культурного Центра Майнца Нусрета Факовича и Халиля Хеда. Они обсудили с главой земли потребности проживающих в ней практикующих мусульман и возможности использования потенциала мусульманской общины на благо всего общества.

Также было озвучено, что в следующем году должно состояться открытие новой мечети, которую строит в этой земле Германии боснийский джамаат. Мала Дрейер была приглашена на торжественную процедуру ее открытия, и с удовольствием приняла приглашение.