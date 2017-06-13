Египетский режим заблокировал турецкие и катарские сайты

Египетский режим заблокировал несколько десятков турецких правительственных и оппозиционных неправительственных СМИ.

Под запрет попали Daily Sabah со всеми его приложениями на арабском, английском и немецком языках. Также заблокированы Turk Press, Arab Turkey, Akhbar Turkiya и Akhbar al-Alam.

Ранее хунта заблокировала сайты известного катарского телеканала Al-Jazeera, а также Huffington Post Arabic и Al-Borsa.

В общей сложности последние блокировки были осуществлены в отношении 54 сайтов. Все они обвинены хунтой в антиправительственной и проихвановской пропаганде.

Эти действия были предприняты на фоне "Катарского кризиса", в котором Турция встала на сторону Катара, подвергнутого блокаде коалицией арабских режимов, включая египетский.