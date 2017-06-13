Французский футболист заступился за Эрдогана

Французский футболист сенегальского происхождения Жак Фат (на фото) в эфире национального телевидения заступился за турецкого президента Эрдогана.

В ходе терепередачи, посвященной проблемам взаимоотношения футбола и религии, журналист Даниэль Риоло решил обрушиться с обвинениями на "исламиста" Эрдогана. В числе прочего он заявил, что в Турции "убивают оппозиционеров".

В ответ на это футболист прервал его и спросил: "Кто конкретно был убит?". Журналист не назвал ни одной фамилии, и футболист заявил: "Я живу в Стамбуле. Это неправда".

Тогда Риоло спросил Фата, считает ли он Эрдогана хорогим человеком. "Конечно, - ответил футболист, - я вижу, что он дал своему народу больше прав".

Увидев, что дискуссия накаляется, другой участник передачи - Жильбер Брисбо призвал ее участников сменить тему.

Заметим в этой связи, что выступив в защиту одиозного в глазах европейского бомонда "исламиста" Эрдогана, Фат подверг определенному риску свою карьеру и благополучие. Ведь не секрет, что многие деятели шоу-бизнеса или спорта, осмеливавшиеся высказывать "неполиткорректные" взгляды, подвергались негласному бойкоту, лишались выгодных контрактов и т.п.