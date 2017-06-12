В Тунисе митинговали за право грешить в Рамадан

В Тунисе прошла демонстрация за право публично нарушать пост в Рамадан.

Ее участники несли в руках плакаты (на фото) с надписями "Если ты постишься, почему тебя волнует, что я ем" и им подобными. Некоторые демонстративно курили.

Поводом для этого стал арест на прошлой неделе 4-х человек, евших на публике в светлое время суток. Их приговорили к месяцу тюрьмы.

Секуляристы восприняли это как вызов, потому что, в соответствии с конституцией Туниса, всем его гражданам гарантируется свобода вероисповедания.

Однако согласно той же конституции, государство в Тунисе стоит на страже религии.

В связи с этим протестующие требовали "конституционного права" делать на публике, что они хотят, а государству не вмешиваться в их "личную жизнь" (при том, что они сами выносят ее на публику и превращают в вызов мусульманскому обществу).