К месяцу Рамадан в Стамбуле в издательстве "Sözler" вышла книга на русском языке "Пост в Рамадан - ключ к бережливости и благодарности" известного турецкого просветителя Бадиуззамана Саида Нурси. Чуть ранее оригинал этой книги на турецком языке выпустило Управление по делам религии Турции (Диянет). Представляем вниманию наших читателей отрывок из этой книги, касающийся смыслов Благословенного Рамадана:

Девять пунктов, разъясняющих девять из многочисленных смыслов Благословенного Рамадана

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Месяц Рамадан, в который ниспослан был Коран в руководство для людей и как разъяснение прямого пути и различения…» (Коран, 2:185)

ПЕРВЫЙ ПУНКТ

Пост в Священном Рамадане является одним из первых пяти основ Ислама и одной из величайших его особенностей.

Пост в Рамадане содержит в себе много смыслов, которые обращены и к проявлению Божественного Правления (Рубубият) Всевышнего, и к общественной жизни человека, и к его личной жизни, и к воспитанию нафса, и к проявлению благодарности за Божьи дары.

В отношении Божественного Правления Всевышнего один из многих смыслов поста таков:

Всевышний Создатель, сотворив поверхность земли в виде скатерти благ и накрыв ее всеми видами Своих даров

مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ из самых неожиданных мест (Коран, 65:3), показывает совершенство Своего Божественного Правления, Милости и Милосердия. Люди же, пребывая в беспечности (гафлет), в кругу причин, не могут сполна увидеть данную истину, проявляемую этим положением, а иногда и вовсе забывают о ней.

А в Благословенном Рамадане верующие одновременно становятся будто организованной армией. Они, словно приглашенные на угощение Извечного Правителя, ожидая к закату солнца Его повеления – приглашения к разговению, проявляют одну из форм поклонения, таким образом отвечая на Его милосердную, величественную и всеобщую Милость обширным, великим и организованным поклонением. И достойны ли называться людьми те люди, которые не приобщаются к такому возвышенному поклонению и почетному угощению?..

ВТОРОЙ ПУНКТ

Один из многих смыслов поста в Благословенном Рамадане в отношении его связи с благодарностью Творцу за Его блага таков:

Как было сказано в Первом Слове, яства, принесенные продавцом из кухни правителя, требуют определенной платы. И тогда как продавец получает за них плату, не признавать самого хозяина этих ценных благ – полагая их незначительными – будет являться крайней глупостью.

Подобно этому примеру, Всевышний для рода человеческого разостлал на поверхности земли бесчисленные виды Своих благ. А в ответ, в качестве платы за них, желает от нас благодарности. Внешние причины и обладатели тех благ – на положении продавцов: мы платим им, выражаем свою признательность и даже проявляем слишком много уважения и благодарности, которых они не достойны. Тогда как Истинно Дарующий Творец в бесконечной степени достоин благодарности за блага, нежели те причины. Благодарностью же Ему будет являться понимание, что эти блага исходят непосредственно от Него, осознание их ценности и ощущение своей нужды в них.

Итак, пост в Благословенном Рамадане – это ключ к истинной и искренней, великой и всеобщей благодарности. Ведь в другое время большинство людей, будучи не обязанными соблюдать пост, не испытывая настоящего голода, не понимает ценности многих благ. Сытые люди, и особенно богатые, не осознают степень блага, скрытую в черством куске хлеба. Однако при разговении (ифтар) этот черствый хлеб на взгляд верующего человека становится очень ценным Божьим даром, о чем свидетельствуют его органы вкуса. Все постящиеся, начиная от правителя и до самого бедного, познавая ценность благ в Священном Рамадане, достигают состояния духовной благодарности. В связи с запретом на употребление дневной пищи человек станет по-настоящему осознавать в благах блага, выражать за них благодарность: «Эти блага – не мои. Я не волен принимать их в пищу. Значит, они принадлежат Другому и являются Его даром. Я жду Его повеления». Таким образом, пост в таком виде во многих отношениях становится ключом к благодарности, являющейся истинной обязанностью человека.

ТРЕТИЙ ПУНКТ

С точки зрения общественной жизни один из многих смыслов поста таков:

Люди в отношении владения материальными благами созданы различными. По этой причине Всевышний призывает богатых помогать бедным. Между тем, богатые смогут полностью ощутить плачевное состояние и голод бедных лишь через голодание в посту.

Если не будет поста, то найдется много себялюбивых богатых, которые не смогут понять, в какой степени голод и бедность мучительны, и насколько бедные нуждаются в милосердии. В этом отношении милосердие к другим людям, имеющееся в человеческой природе, есть одна из основ истинной благодарности. Любой может найти человека с одной стороны беднее себя – и обязан проявить милосердие.

Если не будет обязанности подвергать себя голоданию, то человек, благодаря милосердию обязанный помогать, не станет оказывать милостьи помощь, а если и окажет, то они не будут полноценными, так как он не почувствует на себе по-настоящему того состояния.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПУНКТ

С точки зрения воспитания нафса один из многих смыслов поста в Священном Рамадане таков:

Нафс желает быть своевольным и независимым и именно так себя воспринимает. И по своей природе желает править и действовать по своему усмотрению. Он не хочет думать о том, что бесчисленные блага дарованы ему. И особенно, если у человека в мирской жизни есть богатство и сила, да еще он пребывает в беспечности (гафлет), тогда он будет разбойно, преступно пожирать Божьи дары подобно зверю.

Так вот, в Благословенном Рамадане нафс каждого человека от самого богатого до самого бедного поймет, что он не хозяин самому себе, а подвластен; что у него нет своеволия, и он раб (Божий): если не будет Божьего повеления, он не сможет совершить даже самого простого и легкого – не сможет протянуть руку к воде [чтобы утолить жажду]. Таким образом, разобьется его воображаемая власть, и он обратится кпоклонению (Творцу), к благодарности, являющейся его истинной обязанностью.

ПЯТЫЙ ПУНКТ

С точки зрения нравственного очищения нафса и его отказа от непокорного [повелениям Всевышнего] поведения один из многих смыслов поста в Священном Рамадане таков:

Человеческий нафс из-за беспечности (гафлет) забывает себя: не видит и не желает видеть свою бесконечную слабость, безграничную бедность и огромные недостатки. И не думает о том, насколько он слаб и подвержен гибели и бедам, и состоит лишь из быстро разлагающегося мяса и костей. Будто имея стальное тело, словно не подверженный смерти, мня себя вечным, он набрасывается на этот мир, жадно, увлеченно и страстно привязываясь к нему, ко всем его благам, сулящим наслаждение и выгоду. Также он забывает своего Создателя, окружающего его Своей совершенной заботой и милостью. И не думает об итоге своих дней, о последующей жизни в Ином мире (Ахирате), погрязая в грехах и аморальности.

Таким образом, пост в Священном Рамадане самым беспечным и упрямым дает почувствовать им свою слабость, бессилие и бедность. Голод заставляет человека думать о своем желудке, понимать его нужду и осознавать, насколько беспомощно его слабое тело, и в какой степени он нуждается в милости и милосердии.

Отбросив фараонскую гордыню своего нафса, ощущая свое полное бессилие и бедность, он почувствует желание обратиться к Создателю и рукой духовной благодарности приготовится стучаться в двери Его Милости (если его сердце не испортила беспечность)...

ШЕСТОЙ ПУНКТ

С точки зрения того, что Священный Рамадан связан с ниспосланием Мудрого Корана, и этот месяц является его важнейшим периодом, один из многих смыслов поста в Священном Рамадане таков:

Поскольку Мудрый Коран был ниспослан в Рамадане, то, думая о том времени ниспослания Корана, чтобы достойно встретить это Небесное Послание, в Священном Рамадане человек отстраняется от низменных желаний своего нафса и бесполезных дел. И подобно ангелам, оставив еду и питье, он входит в некое состояние святости, в некотором роде слушая и читая Коран так, словно он ниспосылается вновь, и слушая его Божественную Проповедь словно в момент ее ниспослания, и слушая эту Проповедь словно от Почтенного Посланника Пророка Мухаммеда (MЕИБ), и даже от ангела Джабраила (Гавриила, мир ему), и даже от Самого Господа – Извечного Мутакаллима. И, становясь выразителем, человек приглашает других послушать Коран и в некоторой степени проявляет смысл его ниспослания.

Да, в Священном Рамадане исламский мир обращается словно в некую мечеть, где миллионы хафизов (чтецов Корана, знающих его наизусть) во всех уголках этой великой мечети доносят Коран, эту Небесную проповедь, до всех жителей Земли. Каждый Рамадан ярким, светлым образом проявляет этот аят (2:185):

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ «Месяц Рамадан, в который был ниспослан Коран», – и доказывает, что Рамадан является месяцем Корана. Некоторая часть этого огромного сообщества со смиренным почтением слушает хафизов, другая часть читает сама.

Насколько будет некрасиво, находясь в этой священной мечети при такой обстановке, подчинившись низменным желаниям своих страстей, принятием пищи и питья выйти из этого светлого состояния, и какой это станет мишенью для отвращения сообщества мечети; так и люди, не постящиеся в Священном Рамадане, в такой же степени становятся мишенью для духовного отвращения всего исламского мира.

СЕДЬМОЙ ПУНКТ

С точки зрения того, что пост в Рамадане обращен к приобретению наград родом человеческим, пришедшим в этот мир с целью посева и торговли для Вечного мира, один из многих его смыслов таков:

В Благословенном Рамадане награда, воздаяние (саваб) за благие дела увеличивается в тысячу раз. Согласно хадису, каждая [прочитанная] буква Мудрого Корана несет в себе десять воздаяний, равносильна десяти благодеяниям и дает десять райских плодов. В Благословенном же Рамадане каждая его буква приносит не десять, а тысячу наград; каждая буква таких его аятов, как Аят аль-Курси, – тысячи наград, в пятничные же дни Рамадана еще больше, а в Ночь Могущества (Ляйлят аль-Кадр) за каждую букву Корана записывается тридцать тысяч благодеяний.

Да, Мудрый Коран, дающий за одну свою букву тридцать тысяч вечных плодов, представляет собой такое светлое дерево Туба, которое в Священном Рамадане дает верующим людям обрести миллионы вечных плодов. Итак, посмотри же на эту светлую, вечную и выгодную торговлю, задумайся и пойми, в каком бесконечном убытке оказываются те, кто не осознает ценность этих букв!

Таким образом, Благословенный Рамадан – это словно очень выгодная ярмарка и рынок для приобретения благ в Вечной жизни, и весьма плодородная почва для урожая в Ином мире, и весенний апрельский дождь для расцвета благих деяний. Он представляет собой самый яркий, священный праздник для совершения парада поклонений рода человеческого перед Могуществом Божественного Правления. И поэтому, чтобы в беспечности не погрузиться в животные нужды – в еду и питье и в пустые развлечения и желания, пост стал обязанностью человека. Будто временно выйдя из животного состояния и войдя в состояние ангела или – с отходом на время от мирских нужд для приобретения благ для Вечности – в состояние неземного человека и души, облаченной в плоть, своим постом он словно отражает Божественное имя Самад (ни в чем не нуждающийся).

Да, Священный Рамадан в этом бренном мире, в этой временной и короткой жизни заключает в себе и дает обрести бесконечную Вечную жизнь.

Да, один-единственный месяц Рамадан дает возможность обрести плоды восьмидесятилетней жизни. И твердым доказательством этого является Ночь Могущества, которая, как сказано в Коране, лучше тысячи месяцев.

Например, правитель в период своего правления ежегодно некоторые дни объявляет праздничными: или день своего вступления на престол, или же другой памятный день, связанный со своим правлением. В этот день он обращается к своим подданным не в рамках всеобщих законов, а удостаивает свой достойный и преданный народ своими особыми наградами, личным присутствием, особым благоволением, своими необыкновенными мероприятиями и непосредственно своим особым вниманием.

Подобно этому примеру, так и Царь Вечности – Величественный Правитель восемнадцати тысяч миров ниспослал в Священном Рамадане Мудрый Коран, являющийся Его Достославным Повелением, обращенным к восемнадцати тысячам мирам. Конечно же, месяц Рамадан, исходя из мудрости, должен принять образ особого Божественного праздника, ярмарки, духовного собрания. И поскольку Рамадан является таким праздником, то, безусловно, чтобы в некоторой степени отвести людей от низких, животных времяпрепровождений, им будет повелено солюдать пост.

А совершенства этот пост достигнет, когда все чувства, органы и инструменты человека, такие как глаза, уши, сердце, воображение, мысли, так же, как и желудок, будут побуждены к соблюдению своего рода поста, что значит, отводя от запретного и бесполезного, каждый из них направить к совершению соответствующего ему поклонения.

Например, избегая лжи, сплетен и сквернословия, побудить язык к соблюдению поста и использовать его в таких делах, как чтение Корана, зикр, прославление (тасбих) Господа, молитвы за Пророка (салават), покаяния...

И например, препятствуя глазам устремлять [чувственные] взгляды на чужих людей (намахрам), а ушам – слушать неблагопристойные вещи, необходимо использовать глаза для получения полезных уроков, а уши – для слушания слов Истины и Корана. Так же и другие свои инструменты и органы нужно побуждать к соблюдению соответствующего им поста. Желудок, по сути, является самой большой фабрикой [организма], и если посредством поста приостановить его работу, то и другие свои небольшие станки-инструменты человек сможет легко подчинить себе.

ВОСЬМОЙ ПУНКТ

Один из многих смыслов Благословенного Рамадана, с точки зрения его влияния на личную жизнь человека, таков:

Для человека в качестве самого важного лекарства является духовное и физическое воздержание, по медицине – диета. Подобно тому, как с точки зрения медицины человек (его нафс) своим беспорядочным употреблением пищи наносит вред своему физическому здоровью, так и, употребляя все подряд, не различая дозволенную (халяль) и запретную (харам) пищу, отравляет и свою духовную жизнь. Такому нафсу будет тяжело подчиняться сердцу и душе: он бесконтрольно начинает править человеком, подчиняет его себе, и человек уже не может обуздать свой нафс.

Благодаря посту в Священном Рамадане он приучается к своеобразной диете, старается довольствоваться ограниченным питанием и учится подчиняться повелению. Не навлекает на себя болезней, наполняя свой несчастный, слабый желудок едой поверх еды до ее переваривания. Посредством подчинения повелению [соблюдать пост] воздерживаясь даже от дозволенного, для того чтобы отстраниться от запретного, приобретается способность подчиняться повелениям, исходящим от разума и Божественных Законов. Он будет стараться не портить свою духовную жизнь.

К тому же, большая часть человечества часто подвергается голоду. Для выработки терпения и выдержки люди нуждаются в голоде и диете, которые дают закалку. Пост в Благословенном Рамадане с периодом голодания, длящимся пятнадцать часов, а без предрассветной пищи – двадцать четыре часа, – это терпение, выдержка, привыкание к малой еде и закалка. Значит, одним из лекарств от нетерпения и невыносливости, которые удваивают человеческие страдания, является пост.

Кроме того, у этой фабрики желудка есть много служащих. И множество человеческих инструментов связано с ней. Если нафс в дневное время одного месяца временно не приостановит ее работу, то заставит тех служащих и те инструменты забыть про их особые поклонения, займет их собой, подчинит себе. Также и другие человеческие инструменты из-за шума и дыма [работающих] механизмов этой фабрики приведет в расстройство. Постоянно привлекая к себе внимание, заставит их на время забыть свои возвышенные обязанности. Поэтому с давних пор многие праведники для самосовершенствования приучали себя к малой еде и питью.

Но благодаря посту в Священном Рамадане служащие этой фабрики поймут, что они не сотворены лишь ради этой фабрики. И другие человеческие инструменты, вместо плотских удовольствий этой фабрики, в Благословенном Рамадане вкусят ангельские и духовные наслаждения, устремят свои взоры к ним. И вот поэтому в Священном Рамадане верующие в зависимости от уровня духовного развития удостаиваются различных духовных милостей, света и удовольствий. Благодаря посту в этом благословенном месяцеу таких тонких человеческих инструментов, как сердце, душа, разум, таинство, имеется множество достижений и успехов, и вопреки плачу желудка они невинно смеются.

ДЕВЯТЫЙ ПУНКТ

С точки зрения того, что пост в Благословенном Рамадане напрямую ломает воображаемое господство нафса и, показывая ему его слабость, дает понять, что он является рабом Божьим, один из многих смыслов поста таков:

Нафс человека не хочет признавать своего Господа и упрямо желает иметь свою власть. Каким бы страданиям он ни подвергался, эта особенность остается в нем. И лишь голод устраняет ее.

Таким образом, пост в Благословенном Рамадане напрямую наносит удар и ломает фараонскую гордыню нафса. Показывает его бессилие, слабость и бедность, дает понять, что он является рабом Божьим.

В одном из хадисов говорится, что Всевышний спросил у нафса: “Кто Я, и кто ты?”

Нафс ответил: “Я – это я, а Ты – это Ты”.

Господь подверг его страданиям, бросил в Ад, затем опять спросил. И вновь нафс ответил: “Я – это я, а Ты – это Ты”.

И каким бы наказаниям Всевышний ни подвергал его, от гордыни он не отрекался. Затем подверг страданию голодом, оставив его голодным. И опять спросил: “Ман ана ва ма анта?” (“Кто Я, а кто ты?”)

Нафс ответил:

اَنْتَ رَبّىِ الرَّحيِمُ وَ اَناَ عَبْدُكَ الْعَاجِيزُ

То есть: «Ты – мой Милосердный Господь, а я – Твой бессильный раб».

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلوةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ اَدَاءً بِعَدَدِ ثَوَابِ حُرُوفِ الْقُرْاٰنِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﻾ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﻾

وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اٰمِينَ

“О Аллах! Благослови и приветствуй нашего Пророка Мухаммеда благословением, которое станет причиной Твоего довольства и выполнением должного по отношению к нему, по количеству наград за буквы Корана в месяце Рамадан. Благослови и приветствуй его род и сподвижников”. “Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам! И хвала Аллаху, Господу Миров!” (Коран, 37:180-182). Амин!