ОАЭ недовольны поддержкой Турцией Катара и призывают его одуматься

Анвар Мохаммед Гаргаш (на фото), министр иностранных дел ОАЭ нервозно отреагировал на поддержку, оказанную Катару Турцией после того, как тот подвергся блокаде и шантажу со стороны группы арабских стран.

«Просьба о политической поддержке от двух неарабских стран и военная поддержка со стороны одной из них могут открыть новую трагикомичную главу (во внешней политике Катара)», — написал министр в своем аккаунте в Twitter.

Вместо этого он призвал руководство Катара "оставить упрямство" и "изменить свой курс".

Прямо скажем, призывы эмиратского министра смотрятся неубедительно. Монархии Залива, объединившиеся с Египтом Сиси, видимо, рассчитывали с наскока взять маленький Катар шантажом. Однако теперь, когда тому была оказана поддержка Турцией, попрекают его "поддержкой неарабских стран".

Но разве сама проблема между арабскими братьями не возникла после визита в регион главы одной неарабской страны? А какая арабская страна, интересно, стоит за требованиями к Катару отказаться от поддержки движения ХАМАС и так сильно в этом заинтересована?

По крайней мере, Турция является хоть и не арабской, но мусульманской страной, чья внешняя политика не строится по заказу и указке США и Израиля.

Что же касается второй "неарабской страны", о которой пишет министр, имея в виду Иран, то Катар не обращался к нему за помощью. Более того, до недавнего времени катарские войска принимали участие в войне антииранской коалиции в Йемене, а сам Катар все годы войны оказывал активнейшую финансовую поддержку сирийской суннитской оппозиции, противостоящей иранско-неофатимидскому проекту. И это КСА с ОАЭ сейчас, во-первых, исключили Катар из своей коалиции в Йемене, во-вторых, хотят лишить его возможности оказывать поддержку исламским группам, противостоящим иранской экспансии.

Другое дело, что своими провокационными действиями заливные монархии сами подталкивают Катар, а также и Турцию к тактическому сближению с Ираном. Зачем они это делают, вот вопрос.