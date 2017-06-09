Турция будет изучать Антарктиду вместе с Украиной

Как заявили в Министерстве науки Украины, между этой страной и Турцией было достигнуто соглашение о тесном взаимодействии в области научных исследований в Антарктиде. Соответствующее решение было принято в Пекине, в ходе участия стран в международном совещании по Антарктиде.

Соотрудничество будет осуществляться на базе украинской станции «Академик Вернадский». На ней, в частности, осуществляются исследования таяния ледового покрова.

Станция «Академик Вернадский» была основала британской экспедицией в первой половине пролого года. В 1996 году она была передана Великобританией Украине.

Теперь совместно с украинскими коллегами в полярных исследованиях будут участвовать и турецкие ученые.