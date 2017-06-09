Чубаров: Россия игнорирует решения международных судов

Лидер запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, заявил, что Кремль нарочито игнорирует решения международных инстанций по Крыму и в ответ только усиливает репрессии.

В частности, это касается решения Международного суда ООН, обязавшего Россию возобновить деятельность Меджлиса в Крыму.

"Они (репрессии) остаются системными, наращиваются. Некоторый парадокс относительно решения Международного суда ООН. Не выполнить его Россия не может, она не только является стороной процесса, а обязана и знала об этом, когда согласилась на суд. Но выполнять решение РФ тоже не будет. Они ищут какой-то выход", — сказал Чубаров.

По его словам, без реакции со стороны Москвы остается и решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о необходимости соблюдения в Крыму прав человека.

"У них уже есть накатанная дорожка. Конституционный суд дал им возможность не выполнять решение ЕСПЧ", - пояснил Чубаров.