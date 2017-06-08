В Узбекистане отменили запрет на публичные ифтары

Если в прошлом году в Рамадан в Узбекистане было запрещено проведение групповых ифтаров в пунктах общественного питания, то в этом году данный запрет был отменен.

Произошло это, правда, не сразу - в первые дни поста запрет все еще действовал. И лишь недавно рестораны и кафе открыли свои двери для желающих коллективно разговеться.

Сразу же улицы узбекских городов запестрели соответствующей рекламой и предложениями о проведении в них коллективных ифтаров. Желающие могут выбрать меню и делать соответствующие заказы по своим вкусам и возможностям.

Формально действовавший ранее запрет объяснялся надуманными соображениями псевдо-религиозного характера - чуть ли не тем, что сытные ифтары в ресторанах отвлекают верующих от поклонения в священный месяц. Однако учитывая отношение каримовского режима в Исламу, ничего кроме улыбки подобное объяснение вызвать не могло. Поэтому у верующих было мало сомнений в его истинных причинах - боязни режимом любых публичных проявлений исламской религиозности.

Возможно, что на этом фоне новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев решил поднять свою популярность среди народа, пойдя на такие символические уступки верующим.