Зачем арабские режимы хотят ликвидировать ХАМАС?

Движение ХАМАС выпустило заявление, в котором отмечено его "большое разочарование" позицией, озвученной в отношении него министерством иностранных дел Саудовской Аравии. Речь идет о том, что среди прочих требований, предъявленных Саудовской Аравией от имени ее союзников Катару, присутствует отказ от поддержки ХАМАСа.

"Арабский и исламский мир видит в ХАМАС законное движение сопротивления против сионистской оккупации, которая является их главным врагом. Заявление аль-Джубейра оценивается как возможность еще больших нарушений и преступлений сионистов против нашего народа, земель, святынь, Иерусалима и мечети аль-Акса", - указано в заявлении.

Отметим в этой связи, что в том виде, в котором требование о фактической ликвидации ХАМАС сформулировано пулом арабских монархий и примкнувшим к ним Египтом Сиси, оно выглядит либо необоснованно, либо просто позорно.

Дело в том, что, конечно, к ХАМАС можно относиться по-разному, за что-то его критиковать, указывать на его ошибки и провалы. Однако вся эта критика в адрес радикального крыла палестинского сопротивления (хотя, не надо забывать, что ему в спину уже дышат более радикальные группы, как проиранские, так и "ИГ") может выглядеть обоснованной только в одном случае - если критики предложат и сумеют обеспечить нейтрализацию политическими методами радикальных действий сионистов, которым он противостоит.

Однако тенденция последних лет такова, что в то время, как ХАМАС под влиянием Катара и Турции, на которых он переориентировался с Ирана, последовательно двигался к более умеренной политике, воинствующее правительство Нетаньяху совершало все новые и новые действия, направленные против мусульман Палестины. Будь-то строительство новых еврейских поселений на палестинских землях, объявление Иерусалима своей неделимой столицей, блокирование процесса признания независимости Палестины, карательные операции в отношении протестующих палестинцев, включая детей - все это делалось именно в тот момент, когда ХАМАС минимизировал насилие против израильтян и начал менять свою политическую платформу в более умеренную сторону.

Теперь же его и вовсе предлагают ликвидировать. Однако если только речь не идет о полном "сливе" палестинцев Израилю, это может быть уместно только в одном случае - если последний сам изменит свое отношение к ним и признает, наконец, независимую Палестину в лице ее администрации, возглавляемой Махмуддом Аббасом. Тогда ХАМАСу и впрямь пришлось бы отказаться от контроля над Сектором Газа и признать над ним юрисдикцию Западного берега в обмен, например, на участие в его структурах.

Пока же Израиль продолжает свою воинственную колонизационную и оккупационную политику, требования о роспуске радикального крыла сопротивления ей являются ничем иным, как пособничеством этой политике со стороны арабских режимов.