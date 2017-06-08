Турция обучает детей рохинья в Пакистане

Управление по делам религии Турции (Диянет) в настоящее время обеспечивает обучение порядка 4 000 детей - беженцев народности рохинья, проживающих в Пакистане.

Соответствующие школы при его поддержке функционируют в районах Коранги и Малир города Карачи, где проживает значительное количество беженцев-мусульман из Бирмы.

Детей обучают религиозным предметам, а также математике, урду (местный язык) и английскому языку. Доставка на занятия, а также обеспечение учебниками осуществляются бесплатно, за счет Диянета.

Всего для детей рохинья в этой местности за счет Дианета организовано примерно 100 образовательных программ.