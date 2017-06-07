ОАЭ: русскую хулиганку наказали за 3-й палец

Власти ОАЭ преподнесли урок русской жительнице этой страны, которая угодила за решетку за третий палец, показанный ею гражданке США.

Инцидент произошел, когда россиянка "подрезала" американку на дороге, а та стала возмущенно сигналить ей в ответ. Тогда россиянка остановила машину, вышла из нее, сказав американке все, что думает о ней в цветистых выражениях, и напоследок показала ей "третий палец".

Такой экспрессивное выражение богатой русской души будет стоить ей трех месяцев лишения свободы. А владелица машины, за рулем которой она в этот момент находилась, еще и заплатит штраф в 400 дирхамов.

Надо отметить, что в ОАЭ достаточно жестко караются оскорбления, будь то в адрес ее подданых, или иностранцев, чьи права также защищены законами страны.