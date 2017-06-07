Министр РПЦ требует обрусить все СНГ

(На фото - Ольга Васильева и Кирилл Гундяев)

Министр образования России Ольга Васильева, являющаяся креатурой РПЦ во власти, выступила с беспардонным призывом к вмешательству во внутренние дела и культурную жизнь независимых стран СНГ и их принудительной языковой русификации.

Выступая на Ливадийском форуме «Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития», российский минобр призвала добиваться внедрения кириллических алфавитов для национальных языков всех стран СНГ.

«Последние 10 лет была очень большая тема: латинизация и арабизация шрифтов. Вот сейчас мы должны вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ – это шрифт кириллический, потому что, как показывают опросы, население наше, ближайшего зарубежья, все-таки говорит о привязанности и необходимости кириллического шрифта», — заявила Васильева.

При этом она подчеркнула, что распространение кириллического шрифта в странах СНГ должно быть именно позицией и политикой России.

Укажаем в этой связи, что из стран СНГ на латинице свои алфавиты имеют Молдова, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Казахстан заявил о переходе на нее к 2025 году. Национальные алфавиты грузин и армян используют свою оригинальную письменность.

Со слов же ставленника РПЦ получается, что Россия должна добиваться перехода всех этих независимых государств на кириллическую письменность. При том, что даже в СССР прибалтийские республики сохраняли свои алфавиты на латинской графике, как и Карельская АССР, кстати, входившая в состав РСФСР.

В "демократической" России, напомним, с приходом к власти Путина ее народам запретили иметь алфавиты на любой графике кроме кириллической. Теперь это, судя по всему, решено сделать для всего бывшего СССР.