Богослов призвал нанимать стюардесс с мужьями

Саудовский исламский ученый Насер Бин Зайид Бин Дауд выступил с предложением нанимать стюардессами в авиакомпании Королества замужних женщин вместе с их мужьями. Последние могли бы точно так же работать стюартами на тех же рейсах, причем, женщины обслуживали бы женщины, а мужчины мужчин.

По мнению богослова, таким образом будет выполнено предписание женщинам путешествовать только вместе с мужчинами, имеющими право находиться вместе с ними и несущими за ними ответственность по шариату (махрам).

Как считает саудовский ученый, задача вполне решаема на уровне авиакомпаний страны.

"Всего таких стюардесс около тысячи. Без проблем можно найти 1.000 супружеских пар, заинтересованных в такой работе. Сначала они будут задействованы на внутренних рейсах, а затем их можно будет перевести и на международные. Тем самым будут созданы новые рабочие места для граждан страны. Иностранцы смогут лучше узнать наш народ, общаясь с его представителями в ходе полета. Скромная одежда стюардесс будет выгодно отличать их от коллег-иностранок", - заявил богослов.