13 тысяч тонн еды отправились из Турции в Сомали

Гуманитарная помощь Турции в Рамадан не ограничивается только Сирией.

Так, по случаю священного месяца 13 тысяч тонн продовольствия было отправлено по морю в африканскую страну Сомали.

Груз отправился африканским единоверцам на судне «Себат» из портового города Мерсин.

Организаторами сбора и отправки груза выступили Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), Агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) и турецкий Красный полумесяц.