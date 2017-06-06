Благотворительность в Рамадан спровоцировала фитну (видео)

Неоднозначные последствия вызвал благой поступок 26-летнего эмиратского миллиардера. Он заявил, что оплатит все покупки, которые будут сделаны в одном из мегамоллов Абу-Даби в ближайшие полчаса.

В итоге, толпа людей устремилась в магазин электронной техники, где продаются самые дорогостоящие товары.

С одной стороны, конечно, поступок богатого мусульманина, пожертвовавшего часть своего имущества в этой свящяенный месяц, вызывает уважение, и да возраст ему за это Аллах.

С другой стороны, на видео видно, как в такой месяц из-за, по-русски говоря "халявы", сотни мусульман стали давиться, а некоторые и драться друг с другом.

Все-таки, надо сказать, что электронная техника не относится к предметам превой необходимости, тогда как в мире немало мусульман, лишенных даже их.