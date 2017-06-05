Британские мусульмане осудили теракт в Лондоне

(На фото - глава Мусульманского Совета Британии Харун Хан)

Мусульманский Совет Британии (MCB) выступил с решительным осуждением теракта против мирного населения, которой произошел в столице этой страны Лондоне в минувшую субботу.

Три человека на грузовике въехали в толпу в оживленном месте города, а потом выскочили и стали нападать на прохожих с мачете (большими ножами). 7 человек погибли, около 40 ранены, причем, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшие были расстреляны полицейскими.

Заявление от имени Мусульманского Совета Британии сделал его генеральный секретарь Харун Хан. В нем говорится следующее:

"Я потрясен и возмущен террористическими атаками на Лондонском мосту и рынке Боро в моем родном городе. Эти акты насилия были действительно шокирующими, и я осуждаю их самым решительным образом.

Мусульмане повсюду возмущены и испытывают отвращение к этим трусам, которые еще раз уничтожили жизнь наших соотечественников-англичан. То, что это произошло в Рамадана, когда многие мусульмане молились и постились, только показывает, что эти люди не уважают ни жизнь, ни веру.

Мои молитвы с жертвами и всеми пострадавшими. Я высоко оцениваю работу наших служб спасения, которые прилагают все усилия, чтобы сохранить безопасность и справиться с последствиями бойни. Как всегда мы призываем всех помочь властям, чтобы эти преступники могли быть задержаны и привлечены к ответственности".