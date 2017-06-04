Фейк индустрия от Russia Today. Ответ Маргарите Симоньян

На днях главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе ток-шоу на телеканале НТВ выступила с заявлением о том, что собирается подать в суд на Эммануэля Макрона за то, что тот обвинил RT и Sputnik в распространении фейков. Госпожа Симоньян пояснила, что ни RT, ни Sputnik не освещали фейковый вброс об «офшорах Макрона» (в действительности Sputnik посвятил этому сразу несколько материалов — вот пример одного из них). В своем эмоциональном выступлении Симоньян потребовала привести хотя бы один пример лжи телеканала Russia Today.

В этой подборке — 5 наиболее ярких примеров лжи Russia Today.

1. Как Russia Today лгал о «постановочных сюжетах в Сирии».

Оправдывая бомбардировки в Сирии, жертвами которых становилось в основном гражданское население, телеканал Russia Today пытался объяснить леденящие душу репортажи западных телеканалов с места событий тем, что все это — постановка. Собственно, в этом телеканал следовал официальной позиции российских властей, которые пытались утверждать, например, что в Идлибе не было химической атаки, и сюжеты в поддержку этой версии фабриковались в том числе, например, и на «Первом канале». Но случай Russia Today особенный, так как ложь этого телеканала установлена официально: в сентябре 2015 года британский медиарегулятор Ofcom вынес решениепо делу корпорации BBC, подавшей жалобу на RT за сюжет, в котором российские пропагандисты обвинили британских телевизионщиков в фабрикации своего репортажа из Сирии.

RT утверждал, что журналисты BBC «имитировали химическую атаку» со стороны правительственных войск для своего репортажа, а интервью очевидца якобы было подвергнуто цифровой обработке. Ofcom постановил, что сюжет RT «существенно вводит в заблуждение» и что телеканал Маргариты Симоньян даже не обратился к BBC за комментарием и не дал возможности выразить свою позицию до выхода клеветнического эпизода в эфир.

2. Как Russia Today распял мальчика

Хрестоматийный сюжет о распятом мальчике обычно связывают с «Первым каналом», но мало кто помнит, что мальчика «распинал» и телеканал Маргариты Симоньян.

Этот сюжет вышел в рамках программы с ироничным названием Truthseeker в эпизоде «Геноцид Восточной Украины», где утверждалось, что украинское правительство и армия намеренно бомбят мирных жителей, убивают и пытают журналистов и распинают младенцев. Украинских бойцов российские пропагандисты обвинили в «этнической чистке» и сравнили с нацистами во время Второй мировой войны. Кстати, британский регулятор Ofcom обнаружил «серьезные нарушения» и этом сюжете, поэтому с сайта он был удален, но видео сохранилось:

Примечательно, что сама Маргарита Симоньян затем рассказывала, что никакого распятого мальчика в эфире ее телеканала не было.

3. Как RT украл видео и изменил его смысл

В апреле 2016 года сотрудники RT взяли сюжет сирийского активиста и журналиста Хади аль Абдуллы о бомбежке Алеппо и выдали это за свой материал, выбросив слова репортера о том, что бомбили город именно военно-воздушные силы Асада. Вот оригинал видео:

А вот что получилось у телеканала RT.

4. Как телеканал Russia Today врал про Украину

В начале марта 2014 года, в разгар интервенции «зеленых человечков» в Крым, ведущая англоязычного канала RT американка Лиз Уол завершила выпуск новостей такими словами: «Как журналист этой компании, я сталкиваюсь с многочисленными нравственными и этическими вызовами. Я не могу быть частью финансируемой российским правительством телекомпании, которая обеляет действия Путина. Я горжусь тем, что я американка и верю в распространение правды. Поэтому после этой передачи я увольняюсь».

Она не была единственным западным журналистом, отказавшимся работать на канале, распространяющем лживую пропаганду. В июле того же года об увольнении заявилалондонский корреспондент Сара Фёрт, проработавшая на канале около пяти лет. Это была реакция на то, как канал освещал гибель малайзийского авиалайнера над контролируемой сепаратистами частью Донецкой области Украины.

«Когда это произошло, я побежала в редакцию и увидела, как мы освещаем это. И тогда я поняла, что должна уйти, — приводит слова журналистки интернет-издание BuzzFeed. — Это было совершеннейшее неуважение к фактам. Мы подбрасывали свидетельства каких-то очевидцев с места событий, открыто обвинявших украинское государство, а корреспондент в студии вспомнил давнюю авиакатастрофу, к которой была причастна Украина, и заявил, что это «стоит упомянуть». Это и есть RT во всей красе — эти игры на грани откровенной лжи. Вы не лжете — вы просто на что-то намекаете. Я не хотела видеть такое: когда люди потеряли своих близких, а мы этим манипулируем таким образом. Я не могла продолжать этим заниматься. Каждый день мы лгали и искали все более обольстительные способы делать это».

Уточним, освещение ситуации со сбитым Boeing не всегда балансировало на грани лжи, нередко RT эту грань переходил. Так, например, телеканал сообщал, что у сепаратистов не было ЗРК «Бук» и что Boeing был сбит украинским Су-25. Также Russia Today ссылался на фейковый твиттер «испанского диспетчера Карлоса» (примечательно, что через некоторое время этот твиттер-аккаунт превратился в некую Людмилу Лопатышкину, ретвитящую кремлевские аккаунты).

5. Как телеканал Russia Today манипулирует фактами

В марте 2014 года бывший американский корреспондент RT Стейси Бивенс рассказалатому же BuzzFeed, «как делается правда» на канале. Несколько лет назад руководители потребовали, чтобы она сделала сюжет, в котором говорилось бы, что Германия — «несостоявшееся государство» (failed state).

«Они вызвали меня и сказали нечто совершенно сюрреалистическое. Один из руководителей сказал: история будет о том, что Запад переживает провал, о том, что Германия — несостоявшееся государство», — отмечала Бивенс.

Она пыталась сказать руководителям, что это неправда, что несостоявшимися можно называть такие государства, как Сомали или Конго, но не экономически и промышленно развитые страны, к которым принадлежит Германия, пишет BuzzFeed. Но начальники настаивали на своем. Бивенс отказалась выполнять это распоряжение. Но канал отправил в Германию съемочную бригаду без нее, а Бивенс привезли позже, чтобы она записала несколько своих комментариев в кадре и интервью о расизме в Германии. И это было началом конца ее карьеры на канале RT. Она не стала немедленно увольняться, но вскоре истекал срок ее контракта, и она решила его не продлевать.

«Игры на грани откровенной лжи», о которых говорила Сара Фёрт, — фирменный прием канала. Обычно в самой новости обсуждается некий «слух» (который, возможно, никому кроме RT и не был известен), но в заголовок выносится утверждение в такой форме, как если бы это было проверенным фактом.

Вот один из характерных примеров. В мае 2014 года гостем одного из выпусков программы SophieCo, которую вела на англоязычном канале RT Софико Шеварднадзе, был американский инвестиционный банкир Джек Уортингтон. Ведущая задала ему вопрос: «Не знаю, слышали ли вы об этом, но недавно в немецкой прессе появились сообщения о наемниках из компании, ранее известной как Blackwater, действующих в Украине. Что это? Следствие западных инвестиций? Что вы думаете?»

Уортингтон ответил: «Да, мне тоже знакомы эти слухи. Я думаю, это вероятный сценарий — хочу сказать, что это не то, что мы точно знаем, но к этому есть склонность, — существует такая разновидность тайных операций, США применяли подобную тактику в других регионах мира, так что ничего удивительного, если они делают это и в Украине». А в заглавии этого сюжета на сайте RT нет уже ни «слухов», ни «вероятного сценария», там сказано просто: «США с помощью наемников проводят тайные операции в Украине — специалист по инвестициям Джек Уортингтон».

P.S. Иногда RT все-таки говорит правду

Надо все же отдать должное сотрудникам RT и признать, что иногда телеканал сообщает крайне важную и ценную информацию. Правда, происходит это обычно против его воли.

Так, в июне 2016 года Conflict Intelligence Team (CIT), занимающаяся расследованиями в зонах военных действий, обнаружила, что телеканал RT 18 июня показал кадры с авиабазы Хмеймим в Сирии, на которых один из российских боевых самолетов оснащен кассетными зажигательными бомбами РБК-500 ЗАБ-2,5СМ.

Проблема в том, что использование таких бомб — прямое нарушение норм международного права. Хотя Россия не подписывала конвенцию о запрете применения кассетных боеприпасов, она является участником «Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие» (полный текст Конвенции доступен по ссылке). В частности, Статья 2 Протокола III Конвенции запрещает применение любых зажигательных боеприпасов по гражданским объектам и авиационных зажигательных боеприпасов по военным объектам, находящимся в жилых районах.

После того, как из-за этого поднялся шум, телеканал сообразил, что выдал в эфир слишком правдивую новость в Youtube кадры с бомбами вырезали (под предлогом что в кадр попало лицо российского военного и канал позаботился о его безопасности). Но это не осталось незамеченным, поэтому новость о зацензуренном ролике RT вызвала новую волну публикаций. В итоге RT перезалил ролик в первозданном виде.