Мечети в Афинах - быть!

(На фото - макет Афинской мечети)

Несмотря на сопротивление ультранационалистических партий парламент Греции принял закон, позволяющий достроить в столице страны Афинах первую официальную мечеть.

Действия греческих властей в данном случае объясняются не столько их веротерпимостью, сколько давлением Европейского Союза, так как Греция остается одной из последних стран ЕС, в столице которых нет мечети.

Ранее ультранационалисты из партии "Золотой рассвет" заблокировали строительство мечети, захватив участок, выделенный для этого. Однако в итоге их сопротивление удалось преодолеть.

Небольшая мечеть в центре греческой столицы может открыться уже этим летом.