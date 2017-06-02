Почти полмиллиона сирийских детей учатся в Турции

Как заявил министр образования Турции Исмет Йылмаз, в настоящий момент на территории этой страны учится чуть меньше полумиллиона сирийских детей.

169 010 детишек учатся в турецких общеобразовательных школах и еще 294 112 ходят в специально открытые для них временные образовательные центры.

Во временных образовательных центрах дети учатся на родном арабском языке с включением в программу их обучения 15 часов предметов на турецком. В общеобразовательных школах же, напротив, они учатся на турецком, но им предлагаются допонительные курсы арабского языка и культуры. По словам министра, это делается, чтобы помочь им сохранить свою идентичность.

Кроме того, как заявил Исмет Йылмаз, к концу 2019 года планируется построить езе 105 школ в местах, где концентрируются сирийские беженцы. 30 из них должны открыться уже в скором времени.