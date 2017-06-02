Юного дагестанского программиста возьмут в Силиконовую долину

14-летний дагестанский программист Сагитав Сагитов (на фото), победивший на прошедшем в Дербенте конкурсе, в качестве приза поедет стажироваться в Силиконовую долину.

Сагитав с помощью математических формул разработал двухмерную игру, которую жюри конкурса сочло новым словом в программировании игр.

Конкурс был организован компанией Перри Инновации (Дагестан) между молодыми талантами, отобранными в республике. В его жюри вошли известные представитель Силиконовой долины: руководитель фонда Caspian VC Билл Шор, председатель Совета директоров Hyperloop One, соучредитель и управляющий директор Sherpa Capital Шервин Пишевар, основатель и генеральный директор ASAPP Густаво Сапожник, генеральный директор Diamond Foundry Мартин Рошайзен и основатель Moat Ной Гудхарт.

Силиконовая (Кремниевая) долина в США в настоящий момент является мировым инновационным центром и аккумулирует в себе лучших специалистов со всего мира.