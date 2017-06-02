Чеченская львица спасла мужа от кремлевского киллера

(На фото - Адам Осмаев и Амина Окуева)

Вчера в Киеве был совершен очередный акт международного кремлевского терроризма. Киллер, выдавший себя за журналиста, во время интервью с лидерами чеченских добровольцев Адамом Осмаевым и его женой Аминой Окуевой вытащил пистолет и сделал три выстрела в Адама. В этот момент Амина выхватила свой наградной пистолет и четырежды выстрелила в киллера, нейтрализовав его.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и Адам Осмаев, и его несостоявшийся убийца остались живы, хотя и находятся в тяжелом состоянии. Адаму пули попали в легкое и печень, киллеру в свою очередь одна из пуль попала в позвоночник, и его состояние оценивается как более тяжелое.

Помимо героической, заслуживающей (как и вся их с супругом жизнь) экранизации реакции Амины Окуевой, обращает на себя внимание предыстория этого триллера.

Человек, попросивший у четы Осмаева-Окуевой интервью, сослался на рекомендацию реального украинского журналиста из команды Саввика Шустера. То есть, предварительно он внедрился в соответствующую профессиональную среду для создания необходимой для убийства легенды. Еще раньше он обзавелся украинским паспортом на имя Александра Дакара, при том, что за несколько месяцев до несостоявшегося убийства он выезжал на территорию России и возвращался обратно в Украину. Для того, чтобы войти в доверие своих жертв и расслабить их, он встречался с ними три раза и только в ходе четвертой встречи попросил их пересесть для удобства на заднее сиденье машины, сказав, что у него для них есть сюрприз, вытащил сверток, в котором был пистолет, и открыл стрельбу.

Таким образом, очевидно, что операция была заблаговременно и тщательно подготовлена. Также очевидно, что за расстрелом в упор Адама должно было последовать убийство и его жены Амины. Но Божественное предопределение - а иначе чудо такой мгновенной реакции Амины объяснить нельзя - разрушило эти планы. Причем, весьма ценно то, что в отличие от предыдущего акта политического терроризма в Киеве, когда был убит беглый российских депутат Денис Вороненков, а ответным огнем его охранника был убит сам киллер, в этом случае киллер, возможно, останется жив. Что позволит взять его в разработку на предмет выявления организаторов этого покушения.

Отметим в этой связи, что после революции 2014 года и национально-освободительной войны (АТО) Украина стала одним из центров консолидации чеченцев, выступающих за воссоздание независимой Ичкерии после падения путинского режима. При этом, после смерти на войне в ходе сражения за Дебальцево лидера чеченских добровольцев Исы Мунаева именно Адам Осмаев оказался его преемником. Поэтому ни на миг не приходится сомневаться в том, кто стоит за этим покушением, тем более, что Адам и Амина не раз говорили об угрозах им со стороны разнообразных представителей "русского мира", будь то террористы ДНР или прокремлевские чеченцы.

Так или иначе, но Всевышний сохранил Адаму жизнь, и конечно, не просто так. Возможно, ему, как и его супруге, еще предстоит сыграть важную роль в истории и борьбе своего народа.

Просим у Аллаха исцелить Адама Осмаева полным исцелением, укрепить его супругу Амину Окуеву, и обезопасить их от всяческого зла.