Из Бишкека выселяют цыганских попрошаек

В столице Кыргызстана Бишкеке идет полицейская операция по выявлению и выдворению из страны нелегальных цыганских иммигрантов.

Как сообщает УВД Бишкека, на данный момент выявлены 33 иностранных гражданина, занимающихся профессиональным попрошайничеством на территории города.

Вынесены постановления о выдворении из Кыргызстана: Свердловским районным судом - 14 человек, Ленинским районным судом – 12 человек, Первомайским районным судом – 7 человек.

Работа по выявлению представителей этнической преступной группировки иностранцев, занимающихся попрошайничеством, продолжается.

Естественно, это никак не касается добропорядочных граждан Кыргызстана цыганской национальности.