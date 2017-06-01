Индия: постящуюся мусульманку изнасиловал проводник

В Индии, проводник одного из поездов - Камаль Шукла, затащил постящуюся мусульманку в свое купе и подверг ее там сексуальному насилию.

Происходящее в тамборе, откуда проводник поволок в купе женщину, заснял один из очевидцев, привлеченный криками (защитить ее ему в голову, видимо, не пришло). О случившемся написали многие СМИ, в частности, снят телевизионный репортаж.

Однако несмотря на это, подонок не только остается на свободе, но и продолжает работать на прежней работе.

И неудивительно - в Индии под властью радикально-индуской Бахартия Джаната Парти (БДП) индуские фанатики чувствуют себя абсолютно безнаказанными, и убивают и подвергают насилию непонравившихся им мусульман, когда им взбредет в голову.

Кроме того, эта трагедия произошла в городе Биджнор штата Уттар-Прадеш, о котором мы недавно писали. А в нем к власти пришел индуский жрец Иоги Адитьяна, которого называют "индуским Гитлером" и считают иконой радикального крыла БДП.