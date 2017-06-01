Хуситы запрещают таравихи и уроки в мечетях

Поддерживаемые Ираном хуситы, продолжающие удерживать часть территории Йемена, запретили проведение таравихов в Сане. Об этом сообщает издание Gulf News.

Также сообщается, что хуситы запретили проведение любых уроков и внемолитвенных собраний в мечетях, кроме тех, что организованы или санкционированы ими. Соответствующее решение доведено до всех имамов мечетей.

Причина запретов заключается в том, что немало йеменцев начинает роптать на политику, проводимую хуситами, и обрушивать на них проклятия в своих молитвах.

Укажем в этой связи, что идущая в Йемене война стала настоящим бедствием для его народа, начиная с десятков тысяч жерт от боевых действий, заканчивая голодом и эпидемическими болезнями, порожденными разрухой.