Талибан осудил теракт в Кабуле

Забиулла Муджахид, официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан (Талибан)*, осудил вчерашний взрыв в Кабуле, ставший самым смертоносным в стране терактом за последние несколько лет.

В результате мощного взрыва, устроенного в дипломатическом квартале Кабула, погибло свыше 80 человек и еще десятки получили ранения.

Среди погибших - как сотрудники западных посольств, так и проходившие мимо них мирные афганцы.

Ответственность за взрыв взяло на себя афганское отделение "ИГ"*. Наблюдатели считают, что, отмежевываясь от подобных действий, талибы стремятся позиционировать себя как более умеренную силу, тогда как афганский ИГ, напротив, стремится самоутвердиться в качестве силы, более жестокой и беспощадной .

* - запрещены в РФ