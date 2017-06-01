ОАЭ хотять стать прохладной и цветущей страной

Эмиратская консалтинговая компания National Advisory Bureau Limited, работающая с национальной программой превращения пустыни в сады в ОАЭ, выступила с новым инновационным проектом.

Проект "Айсберги для ОАЭ" предполагает транспортировку к берегам ОАЭ айсбергов из Антарктиды. Реализация этой идеи призвана решить сразу несколько задач.

Во-первых, учитывая охлаждающие способности айсбергов для окружающего воздуха, она должна способствовать значительным переменам климата в регионе. В итоге, и дожди должны будут идти в этой местности гораздо чаще.

Во-вторых, айсберги могут стать новым источником пресной воды, не хватающей региону. Если в Аравийское море будет попадать пресная вода, это уменьшит ее нынешнюю повышенную соленость и позволит восстановить экологический баланс и биологическое разнообразие.

В-третьих, участие в круизах кораблей, буксирующих огромные глыбы льда, может стать новым, оригинальным видом туризма и источником дохода для страны.

Отметим в этой связи, что национальная программа изменения климата в ОАЭ преследует амбициозную цель - добиться, чтобы вместо сегодняшних песков в стране со временем зацвели сады, и она превратилась в более климатически комфортное для жизни место.