Маразм крепчал: во Франции заключили "брак" с мертвым "геем"

(На фото - Эммануэль Макрон и "муж" убитого полицейского)

Франция, как она это делает, начиная с изобретения гильотины и якобинского террора, продолжает демонстрировать, что она находится в авангарде "прогрессивного человечества".

Если ранее в ней, как и в ряде других стран ЕС просто регистрировались "браки" (партнерства) гомосексуалистов, то на этот раз в ней зарегистрировали "брак" с мертвым "геем".

Речь идет о полицейском Ксавье Жюжеле, убитом во время теракта в Париже. Несмотря на это, его "друг" Этьен Кардиль попросил, чтобы их "брак" был зарегистрирован, и ему пошли навстречу, хотя это явное нарушение правил регистрации браков.

Торжественное мероприятие состоялось в мэрии XIV округа Парижа. На нем присутствовали бывший президент Франции Франсуа Олланд, министр внутренних дел Жерар Коллон и мэр Парижа Анн Идальго. "Муж" ("жена"?) новобрачного, по понятным причинам, на него явиться не смог.

Напомним в этой связи, что в демократической Франции запрещено ношение никабов, ношение хиджабов в государственных учреждениях, а в ряде муниципалитетов - ношение закрытого женского купального костюма (буркини) как противоречащих "светским ценностям Республики". Вот этим самым, да.