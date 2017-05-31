ЕС хочет отнять у Турции саммит НАТО

Немецкая Die Welt, ссылаясь на свои источники, сообщает, что 18 членов НАТО из ЕС, а также поддержавшая их Канада, собираются предпринять скандальный демарш против Турции.

Речь идет о том, что саммит НАТО, который в 2018 году должен быть проведен в Турции, будет предложено провести в Брюсселе.

По словам источника Die Welt в руководстве НАТО это решение призвано не позволить Эрдогану использовать проведение данного саммита в Турции, так как это бы продемонстрировало миру, что он имеет поддержку со стороны Альянса. ЕС же хочет дать понять, что эрдогановская Турция является изгоем в НАТО, а политика ее руководства им не поддерживается.

Напомним, что евродемократический истеблишмент обвиняет Эрдогана в "авторитаризме", "исламизме", "возрождении османских имперских амбиций", а также сильно недоволен тем, что эту политику и эти идеи поддерживают турки, живущие в Германии, Австрии и Нидерландах.

При этом иначе как иррациональной ненавистью и идеологическим фанатизмом ненависть еэсовского бомонда к Эрдогану объяснить сложно. Ведь никто иной как Эрдоган поставил заслон на пути вала беженцев, идущих в Европу, приняв и разместив основную их массу в Турции. В то же время, если бы Эрдоган не вел решительную политику и позволил бы заговорщикам и оппозиции раскачать страну, Турция не только не смогла бы принимать беженцев со стороны, но и превратилась бы в еще одну горячую точку, из которой новые миллионы побежали бы в Европу.