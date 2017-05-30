Макрон пообещал Асаду возмездие за новые химатаки

В ходе недавнего визита во Францию Владимира Путина новоизбранный французский президент Эммануэль Макрон сделал ряд громких заявлений, не обойдя стороной и Сирию.

Макрон однозначно возложил ответственность за недавнюю химатаку в Ханшейхуне на режим Башара Асада и пообещал последнему "немедленное воздействие" в случае новых подобных атак.

Это был "кнут" для московского гостя, а вот в качестве "пряника", видимо, было использовано заявление о необходимости полного уничтожения не только ИГИЛ*, но и других "террористических групп". Кроме того, он заявил о необходимости сохранения "сирийской государственности", не пояснив, однако, что он под этим понимает.

В целом, поведение молодого и дерзкого Макрона с Путиным и представляло собой такое чередование "кнута и пряника". С одной стороны, он отчитал Путина за нарушение прав мифических геев в Чечне, обрушился на российские пропагандистские каналы в Европе и пообещал оставить санкции из-за Украины. С другой, предложил Путину соотрудничестве в "борьбе с терроризмом" и организацию "французско-российского гражданского форума".

В общем, если честно, насколько эффектно высказывания Макрона выглядели с точки зрения его пиара, настолько же пока трудно понять, какая конкретика за ними последует.

* - запрещена в России