Сирийский врач учился оперировать через интернет

Студент-медик Мухаммад Дарвиш (на фото), проходивший учебу в Дамаске, бросил ее в 2015 году и отправился в повстанческую Мадаю, чтобы оказывать нуждающимся врачебную помощь.

Однако в силу острой нехватки врачей в оказавшемся в осаде городе Мухаммаду пришлось делать то, чего он на тот момент еще не умел - разноплановые медицинские операции. Такая шоковая ситуация вынудила бывшего студента экстренно приобретать необходимые знания на практике, получая консультации и уроки коллег, что называется, на ходу.

Для обращения к опытным врачам, находящимся в разных концах страны и за ее пределами, Мухаммад использовал интернет. Так им были организованы прикладные он-лайн курсы для него и другого медицинского персонала, работающего в госпитале.

В итоге Мухаммад с его коллегами провели множество успешных операций, от извлечения пуль и осколков, до принятия родов, в том числе, с кесаревым сечением.

Сейчас уже опытный врач, он находится на территории Турции и собирается повышать своб врачебную кваллификацию. Недавно он был удостоен международного приза за пробуждение человечности.