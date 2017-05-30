Палестина: в Рамадан разводов не будет

Махмуд Хабаш, глава Исламского суда Палестины, заявил, что данный орган не будет оформлять разводы, осуществляемые в Рамадан.

Такое решение судьями принято на основании опыта предыдущих лет, когда под влиянием голода и жажды многие мужчины совершали скоропалительные и непоправимые поступки, наносящие ущерб их семьям. Так, хотя в 2015 году в Рамадан в Палестине было заключено примерно 50 000 браков, но также в этот месяц было совершено примерно 8 000 разводов.

Еще одним фактором, влияющим на частоту разводов в этот месяц, является то, что часть постящихся являются курильщиками, которых отказ от никотина приводит к стрессам. И в такой ситуации люди просто не могут контролировать свои поступки.

Укажем в этой связи, что для заключения браков и совершения разводов в Палестине существует только религиозная форма. Поэтому фактически можно говорить о полном моратории на разводы среди мусульман Палестины на этот Рамадан.