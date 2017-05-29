Гайнутдин: тупица-исламофоб сидит в правительстве Москвы

С беспрецедентно резкой критикой одного из чиновников правительства Москвы выступил председатель Совета Муфтиев России Равиль Гайнутдин. Он обвинил в "тупости" и навязывании исламофобии всему правительству Москвы заместителя мэра по вопросам безопасности и информационной политики Александра Горбенко (на фото).

"В московском прави­тельстве есть исламо­фоб, который выступа­ет за то, чтобы права мусульман были уще­млены. Он навязывает нашему мэру Сергею Семеновичу Собянину свое внимание. Этот человек — Александр Николаевич Горбенко. Он не стыдится своей тупости в том, что навязывает свою исл­амофобию руководству правительства Москв­ы", — заявил глава СМР.

Со слов Гайнутдина, именно Горбенко является одним из основных противников строительства новых мечетей в Москве. "Это ущемлен­ие прав мусульман. Мы тоже такие же нало­гоплательщики и стро­ители нового демокра­тического государств­а, где должны быть защищены наши права и религиозные свободы", - сказал он.

Эти заявления были сделаны главой СМР на открытии очередного Шатра Рамадана в Москве. При этом, высказав слова благодарности за содействие в его организации Константину Баженову, формально являющемуся сотрудником Горбенко, Гайнутдин отметил, что она не не относится к его начальнику.

"Я не хочу сегодня говорить слова благо­дарности Горбенко, но хочу выразить слова благодарности здесь присутствующему его сотруднику, замест­ителю руководителя департамента, который курирует религиозную сферу в Москве, — Константину Леонидов­ичу Блаженову. Именно он способствовал, чтобы на этом месте в этом году мы откры­вали «Шатер Рамадана­», - пояснил Равиль Гайнутдин.