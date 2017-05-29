Гайнутдин: тупица-исламофоб сидит в правительстве Москвы

С беспрецедентно резкой критикой одного из чиновников правительства Москвы выступил председатель Совета Муфтиев России Равиль Гайнутдин. Он обвинил в "тупости" и навязывании исламофобии всему правительству Москвы заместителя мэра по вопросам безопасности и информационной политики Александра Горбенко (на фото).
"В московском правительстве есть исламофоб, который выступает за то, чтобы права мусульман были ущемлены. Он навязывает нашему мэру Сергею Семеновичу Собянину свое внимание. Этот человек — Александр Николаевич Горбенко. Он не стыдится своей тупости в том, что навязывает свою исламофобию руководству правительства Москвы", — заявил глава СМР.
Со слов Гайнутдина, именно Горбенко является одним из основных противников строительства новых мечетей в Москве. "Это ущемление прав мусульман. Мы тоже такие же налогоплательщики и строители нового демократического государства, где должны быть защищены наши права и религиозные свободы", - сказал он.
Эти заявления были сделаны главой СМР на открытии очередного Шатра Рамадана в Москве. При этом, высказав слова благодарности за содействие в его организации Константину Баженову, формально являющемуся сотрудником Горбенко, Гайнутдин отметил, что она не не относится к его начальнику.
"Я не хочу сегодня говорить слова благодарности Горбенко, но хочу выразить слова благодарности здесь присутствующему его сотруднику, заместителю руководителя департамента, который курирует религиозную сферу в Москве, — Константину Леонидовичу Блаженову. Именно он способствовал, чтобы на этом месте в этом году мы открывали «Шатер Рамадана», - пояснил Равиль Гайнутдин.