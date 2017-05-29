Чеченцы спасли тонувшего французского мальчика

(На фото - передовица французской газеты с фото чеченцев - спасителей мальчика)

Чеченцы Адам Усманов и Беслан Дукаев спасли от смерти тонущего французского мальчика, которого течением реки несло к водопаду. Увидев это, молодые чеченцы, не заумываясь, бросились в реку и вытащили мальчика на берег.

Событие произошло во Франции, на побережье Гав-де-По. Мальчик играл на мосту Лескара и провалился в одну из щелей в реку. Он плыл по течению примерно 15 минут и спасатели искали его в верховье реки, однако, обнаружили его два молодых чеченца.

Благодаря тому, что мальчика на тот момент уже искали, после того, как Адам и Беслан спасли его и вытащили на берег реки, на место оперативно прибыли спасатели и медики, которые оказали ребенку необходимую помощь.

Сейчас жизнь мальчика уже вне опасности.

Отметим, что событие произошло во 2-й день благословенного Рамадана.