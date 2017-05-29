Новое исследование: алкоголь вреден в любых количествах

Долгое время среди неверующих господствовал миф о том, что употребление красного вина в малых количествах полезно для здоровья. Однако свежий доклад Всемирного фонда исследования рака (WCRF) разочарует сторонников "умеренной выпивки".

В особой группе риска, в соответствии с докладом, находятся женщины преклонного возраста. Так, установлено, что после наступления климакса регулярное употребление даже 10 грамм алкоголя в день увеличивает у таких женщин риск заболевания раком молочной железы.

Половина бокала вина или кружка пива уdеличивает риск заболевания раком груди.

В целом употребление алкоголя может привести к 7 видам рака: ротовой полости, горла, гортани, печени, кишечника, пищеварительного тракта и груди.

Не какое-то исламское СМИ, а всемирно известное британское BBC, сообщившее о выводах этого доклада, ссылается на медиков, утверждающих, что не существует гарантированного безопасного уровня потребления алкоголя.

Таким образом, современные ученые на основе экспериментальных данных начинают приходить к выводу, давно очевидному для мусульман на основании Откровения - опьяняющие напитки вредны для человека в любом виде и любых количествах.