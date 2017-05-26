Поздравляем с наступлением Священного Рамадана!

Редакция сайта "Голос Ислама" поздравляет всех наших читателей - мусульман с наступлением священного и благословенного месяца Рамадан.

Его пришествие установлено многочисленным видением нового месяца в разных частях земли, подтвердившим ранее сделанные астрономические расчеты.

Желаем нашим читателям-мусульманам продуктивого времпровождения, усердного поклонения, полного очищения и достижения прощения и милости Аллаха!

Просим у Аллаха дать нам душевных и физических сил и облагодетельствовать нас Раем!