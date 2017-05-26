Индия - 1-я в мире по численности населения?

Специалисты Висконсинского университета в Мадисоне опубликовали доклад, из которого следует, что Индия обогнала Китай по численности населения.

Авторы доклада на основании своих расчетов делают вывод, что китайские статисты примерно на 90 миллионов человек завышали численность населения своей страны. Таким образом, оно составляет на 1,38 миллиарда, а 1,29 миллиарда человек.



В то же время, в Индии, по подсчетам этих демографов, предположительно проживает уже 1,32 млрд человек.

Такой рост численности населения Индии по сравнению с Китаем демографы объясняют многолетней политикой последнего по сдерживанию рождаемости ("одна семья - один ребенок").

Напомним в этой связи, что в Индии проживает примерно 200 миллионов мусульман, что больше численности любой мусульманской страны кроме Индонезии.