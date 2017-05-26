Теракты против христиан призваны усилить ненависть к Исламу

Террористы ДАИШ осуществили очередное преступление против мирных христиан, проживающих в Египте. На этот они расстреляли автобус с паломниками, направлявшийся в монастырь в Верхнем Египте.

Из 50 пассажиров автобуса была убита почти половина, остальные получили ранения разной степени тяжести.

Преступление произошло в провинции Бени-Суэйф. Автобус по пути его следования блокировали два внедорожника, после чего из них выбежало примерно 10 автоматичиков и расстреляли его.

Проигрывая свою войну на полях военных фронтов, террористы ДАИШ в последнее время пытаются компенсировать это массовым террором. Причем, ему специально придается религиозная окраска, чтобы спровоцировать еще большую ненависть к Исламу и в результате враждебных действий против его последователей подтолкнуть их к вступлению в свои ряды.