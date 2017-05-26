Макрон не признает Палестину в одностороннем порядке

Новый президент Франции Эммануэль Макрон (на фото) заявил, что его страна не будет признавать независимую Палестину в одностороннем порядке.

Напомним, что предыдущая администрация Франции угрожала сделать это, если Израиль под руководством Нетаньяху, будет затягивать и срывать процесс признания им Палестины. В свою очередь, те условия, на которых Палестину готов признать Нетаньяху, абсолютно неприемлемы для самих палестинцев, так как предполагают их отказ от оккупированных территорий, включая восточный Иерусалим.

По этой причине, ряд европейских правительств считали правильным признать Палестину в одностороннем порядке, чтобы подтолкнуть Израиль к более активному переговорному процессу, тогда как сейчас он его по сути блокирует с позиций силы. Однако Макрон не согласен с таким подходом.

«Одностороннее признание Палестины прямо сейчас подорвет стабильность», - заявил он.

При этом, Макрона не назовешь однозначно просионистским политиком. Напротив, его подозревали в антисемитизме из-за его призывов в свое время запретить преподавание Торы в еврейских школах.

Таким же неоднозначным является и его отношение к арабам. С одной стороны, он выступает против оголтелой исламофобии и за интеграцию арабов во французское общество, в рамках чего в школах страны теперь появится возможность изучать арабский, как один из иностранных языков. С другой стороны, он в меньшей мере настроен на поддержку к Палестине, чем предыдущая администрация.

Тем не менее, подавляющее большинство как арабов, так и соблюдающих иудеев во вором туре президентских выборов голосовала именно за него, так как единственной альтернативой Макрону была Ле Пен, собиравшаяся серьезно осложнить жизнь обеим общинам.