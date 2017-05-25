Бельгия: мусульмане и иудеи объединятся в борьбе за свое мясо

Решение бельгийского франкоязычного региона Валлония о запрете традиционного забоя животных вызвало консолидированную реакцию со стороны мусульманской и иудейской общин страны. Напомним, что согласно новым правилам, животные должны убиваться током, а уже потом разделываться, что является неприемлемым для мусульман и иудеев.

Данное решение вступает в силу с 1 июня этого года, но согласно специальной оговорке, до 1 сентября 2019 года будут дозволяться исключения в ритуальных целях. Этой лазейкой еще некоторое время смогут пользоваться мусульмане и иудеи, но это всего лишь отсрочка и проблемы она не решает.

Исламские и иудейские оорганизации страны в этой связи заявили о намерении добиться отмены данного решения в бельгийских и общеевропейских судебных органах.

Соответствующее заявление, в частности, сделал Салах Ечалаоли, президент Мусульманского комитета Бельгии. В этом его поддержал Главный раввин Бельгии реббе Альберт Гуигуи, заявивший, что такой запрет является настоящей трагедией для обоих религиозных сообществ.

Лидеры двух авраамических конфессий Бельгии призывает власти этой страны и, в частности, региона Валлония принять такое решение, которое будет учитывать как соображения зоозащиты, так и учитывать права верующих.