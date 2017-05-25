Страны Африки передают Турции школы Гюлена

Правительство африканской страны Бурунди приняло решение отозвать лицензии у всех действовавших в стране школ и языковых курсов, подконтрольных заговорщической сети Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Их список был предварительно передан правительству Бурунди вместе со специальным посланием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обратившегося к нему с соответствующей просьбой.

Все эти школы и курсы теперь будут переданы специально созданному для этих целей турецкому фонду «Маариф», который будет курировать турецкие образовательные проекты в странах Африки.

Исполняющий обязанности главы фонда Хасан Явуз сообщил, что в таких странах как Конго, Сомали, Гвинея, Нигер и Судан у гюленистов по просьбе Анкары были изъяты и переданы новому фонду 31 школа, 16 организаций и 15 студенческих общежитий.

Аналогичные решения на межгосударственном уровне в скором времени должны быть приняты в Мавритании, Чаде, Сенегале, Габоне, Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике и Мадагаскаре.

Кроме того, «Маариф» собирается открыть новые школы в Джибути, Сан-Томе и Принсипи.