Провокация: казаки отправятся в Сирию "защищать христиан"

Установив "русский мир" в украинском Донбассе (его оккупированной части), российские ряженные клоуны-казаки решили на этом не останавливаться. Как заявил заместитель атамана Ставропольского городского казачьего общества Дмитрий Тарасов, их ряженные на это раз собрались наведаться в сирийский город Маалюль близ Дамаска.

В Маалюле ряженные собираются "защищать христиан" и изучать древнеарамейский язык. Однако сирийские христиане уже давно не говорят на арамейском, поэтому изучать его казакам, со слов Тарасова, придется по древним памятникам.

По словам Тарасова, они намереваются "собрать и перевести письменные памятники раннего христианства". Вообще-то, такое называется "научная экспедиция". И помимо немалых затрат денег (за чей счет?) требует еще и времени. Совместить такую деятельность с "защитой христиан", очевидно, нереально, ни по времени, ни по профессиональной подготовке - едва ли среди военных будут специалисты по древнеарамейскому и наоборот.

Учитывая вышеуказанное, заявления российских ряженных казаков можно назвать одним словом - провокация. Никто не мешал им просто сказать, что они собираются отправить научную экспедицию под Дамаск изучать записи на арамейском и переводить их. Однако вместо этого они решили побахвалиться тем, что едут в Сирию "защищать христиан". Хотя те не только их об этом не просили, но и очевидно не нуждаются в таком пиаре за их счет - ведь ряженные туристы, как приедут, так и уедут, а этим людям, там потом жить.