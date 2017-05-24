Эмираты дали паспорта детям отцов - неэмиратцев

Глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бин Заед аль-Нахьян подписал указ о предоставлении гражданства этой страны 208 детям.

Особенностью этого решения стало то, что гражданство ОАЭ в массовом порядке впервые было предоставлено детям не отцов - эмиратцев, а матерей - эмираток.

В ОАЭ, как и в других странах Арабского залива до сих пор действует принцип предоставления гражданства (подданства) строго по отцу. Что касается женщин - подданных этих стран, то в случае брака с иностранцем их детям не только не предоставлялось подданство их страны, но и в ряде случаев, например, в Саудовской Аравии заключение таких браков крайне затруднено.

Наблюдатели считают, что подобный прецедент смягчения политики ОАЭ в этой области может стать прологом к изменению самого правила, и в итоге гражданство этой страны начнет предоставляться детям ее гражданок в смешанных браках.

Как заявили представители властей, таким образом они хотят показать значимость женщин в жизни эмиратского общества.