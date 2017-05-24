Позор: убийцу и палача сделали почетным доктором МГИМО

Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО) принял решение сделать своим почетным доктором президента Филиппин Родриго Дутерте (на фото).

О Дутерте мы уже писали ранее - трудно найти в наше время столь одиозного лидера, который не только прилюдно материл бы президентов других стран, но и открыто признавался в том, что собственноручно внесудебно казнил и убивал граждан своей страны.

Теперь этот человек, точнее, эта нелюдь будет почетным доктором кузницы кадров российских дипломатов.

Впрочем, учитывая то, во чо превратилась российская дипломатия в эпоху Путина-Лаврова-Захаровой, удивляться этому нисколько не стоит. Дутерте - это поистине ее зеркало, так что, награда по праву нашла своего героя.

Церемония его награждения должна состояться сегодня в здании МГИМО.