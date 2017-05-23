Жертв теракта в Манчестере спасал врач из Алеппо

Одним из врачей, которые вчера и сегодня спасали людей, пострадавших в теракте в английском Манчестере, был сириец Мунир Хакими.

Хакими работает хирургом в госпитале Ланкашира, куда привезли часть раненных в теракте. Он, в частности, прооперировал раненного мальчика, вытащив из него осколки.

Поразительно то, что совсем недавно сириец работал врачом в больницах Сирии, в зонах боевых действий, в частности, в Алеппо. Там он также извлекал осколки из тел жертв.

Также Мунири оперировал в Сирии жертв аналогичных атак террористической группировки ИГИЛ, взявшей на себя ответственность и за вчерашний взрыв в Великобритании. По его словам, то, что он видел сегодня и вчера, очень похоже на то, с чем он имели дело на родине.

"Мое сердце разрывается от подобных злелищ. Невинные дети не должны страдать от терроризма", - сказал он в интервью журналисту.