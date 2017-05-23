Трамп показал сионистам - их время ушло

Топовые израильские (Гаарец) и американские (The Washington post) СМИ оценили итоги визита нового президента США Дональда Трампа в Израиль как весьма неутешительные для ультранационалистического руководства последнего.

Особенно обидно в этой связи для него, в частности, лично для Биньямина Нетаньяху, то, что именно на приход Трампа в Белый дом, а также на его зятя-иудея Кушнира и обращенную в иудаизм дочь Иванку сионистами возлагались беспрецедентные надежды. И были основания - во время своей предвыборной кампании Трамп критиковал демократов за предательство Израиля и обещал поддержать самую воинствующую политику сионистов, включая строительство еврейских поселений в Палестине и признание Иерусалима единой и неделимой столицей Еврейского государства.

Однако после прихода Трампа к власти как говорится сейчас в таких случаях, "что-то пошло не так". Об обещании перенести посольство США в Иерусалим Трамп позабыл сразу же. А в ходе своего визита к Стене Плача, даже не взял с собой Нетаньяху, чтобы не дать таким образом понять, что признает весь Иерусалим израильским.

Трамп также встретился в ходе своего визита с партнерами из Палестинской администрации и призвал обе стороны к миру. Больше того, некоторые русскоязычные израильские СМИ и вовсе распространили сведения о том, что в кулуарах Трамп был недоволен неуступчивостью Нетаньяху, который не хочет идти навстречу арабскому миру, протягивающему ему руку.

Судя по кадрам встреч и рукопожатий Трампа с Нетаньяху, в это легко можно поверить - в отличие от недавней встречи с королем Саудовской Аравии, на которой он пребывал в добром расположении духа, в этот раз американский лидер выглядел зажатым и задумчивым. Так что, где он себя чувствовал с друзьями, а где не очень, это большой вопрос...

О чем все это говорит? В предыдущие годы, когда у власти в США были демократы во главе с Обамой, мы не раз писали о той публичной и жесткой критике, которая звучала из Белого дома в адрес воинствующего сионизма, олицетворяемого Нетаньяху. Но сионисты рассчитывали на то, что это было всего лишь предательством и злой волей демократов, тогда как с приходом во власть их искренних друзей республиканцев, и в особенности Трампа, все изменится.

Однако кульбит Трампа (скорее всего вынужденный) наглядно показал - время, когда непримиримые сионисты могли рассчитывать на безоговорочную поддержку своей политики каким бы то ни было правительством Америки, осталось в прошлом. Не только демократы, но и республиканцы вынуждены считаться с геополитическими и геокономическими значимостью и потенциалом Исламского мира, в котором у Америки есть жизненно важные интересы.

И так как реализовать эти интересы, действуя только "кнутом" - запугиванием, принуждением и унижением, уже нереально, придется использовать и "пряник" - идти Исламскому миру на встречу по каким-то чувствительным для него вопросам. А если это будет вынуждена делать Америка, тем более, это будет вынужден делать и Израиль.