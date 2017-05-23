Зачем либералы демонизируют "дудаевцев" в Европе?

Русскоязычные либеральные СМИ вышли на очередной виток шельмования чеченцев. Что характерно, уже живущих не в России, а в Европе. И на этот раз уже не "кадыровцев", а "дудаевцев".

В частности, "Медуза" со ссылкой на "свои источники", сообщила, что некая "берлинская группа, насчитывающая до 100 человек, которую возглавляют люди из окружения первого президента Чечни Джохара Дудаева" рассылает угрозы чеченцам, живущим в Германии, и ведущим образ жизни, не соответствующий исламским и традиционным вайнахским нормам.

И вот что показательно и интересно. Российские либеральные СМИ уже не первый год по нарастающей ведут пропагандистскую кампанию против лояльных Кремлю чеченцев ("кадыровцев"). Меж тем, еще несколько недель назад, когда упомянутое анонимное обращение появилось в сети, оппозиционно настроенные чеченские политэмигранты, живущие в Европе ("дудаевцы"), заявили, что за ним стоят именно "кадыровцы", по приказу ФСБ добивающиеся того, чтобы чеченцев начали высылать из ЕС в Россию.

Казалось бы, какая великолепная возможность для либералов, ведущих войну с Кадыровым, использовать этот информационный повод против него. Однако вместо этого они не только не дали слова чеченским противникам Кадырова, но и решили перевести стрелки на них, несмотря на то, что вся чеченская диаспора в Европе прекрасно знает - никакие "дудаевцы" к этой записи непричастны.

Возникает вопрос - зачем же российские либералы, близкие к Ходорковскому, разжигают ненависть против тех, кто, казалось бы, так же, как и они противостоит Кадырову?

На наш взгляд, причина заключается в том, что ходорковские хотят демонизировать Чечню и чеченцев в целом и вбить в головы "прогрессивной общественности", как России, так и Запада, ту мысль, что "все они заодно" - варвары, мракобесы, террористы и т.д.

Напомним, что в недавнем интервью своему соплеменнику Быкову Ходорковский грозился, что гипотетическое вмешательство Кадырова в борьбу за власть в Москве "поставит под вопрос существование самой Чечни – не только политическое, а географическое". Переводя на простой язык, Ходорковский угрожает стереть Чечню с лица земли, если она будет стоять на пути его планов, причем, в том же интервью признался, что для этого будет готов объединиться с российскими силовиками.

В этой связи глава непризнанной "дудаевской" ЧРИ Ахмед Закаев в интервью московскому корреспонденту Александру Сотнику заявил, что сейчас идет очередной этап демонизации чеченцев как таковых, схожий с теми, что предшествовали началу двух войн. Со своей стороны Закаев считает, что предотвратить такую войну в случае отстранения Путина от власти в России, можно будет только вернувшись к Договору о мире, заключенному Ельциным и Масхадовым после завершения Первой чеченской войны. Напомним, что этот договор предполагал откладывание и необходимость решения вопроса о статусе Чечни исключительно путем политических переговоров.

Однако в первом же интервью после освобождения из колонии Ходорковский с нездоровой страстью в глазах заявил, что если выбор встанет между отделением Чечни и войной, то он выберет войну и даже будет готов отправиться на нее лично (врет, конечно). И в этой связи неудивительно, что ресурсы, близкие к нему, сегодня преднамеренно и не гнушаясь откровенной клеветой, бьют не только по "кадыровцам", но и по "дудаевцам".